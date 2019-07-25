Власти рассказали, как будут очищать Приангарье от ртутного загрязнения

ИРКУТСК, 25 июл – РИА Новости. Работы по ликвидации цеха ртутного электролиза на "Усольехимпроме", территорию которого глава Росприроднадзора сравнила с Чернобылем, могут начаться в 2020 году после положительного заключения госэкспертизы, сообщил РИА Новости представитель правительства Иркутской области.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее заявила, что территории бывшего химкомбината в Иркутской области требуется демеркуризация и принимать меры нужно уже сейчас, иначе местной экологии может быть нанесен серьезный ущерб, "мы получим такой экологический Чернобыль".

Первоочередным, по мнению экспертов, является реализация проекта, направленного на ликвидацию цеха ртутного электролиза. Как сообщил представитель правительства региона, в настоящее время он находится в красноярском филиале ФАУ "Главгосэкспертиза России".

"Исходя из сроков, установленных законодательством, заключение должно поступить в августе 2019 года. Проект предполагает полную ликвидацию цеха ртутного электролиза, вывоз отходов и рекультивацию земельного участка. Проект рассчитан на 3 года. Планируется начать работы в 2020 году", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полную ликвидацию отходов химкомбината можно начать лишь после того, как будут урегулированы вопросы с собственниками земли и объектов ООО "Усольехимпром". Земельные участки, расположенные на промплощадке, находятся в собственности РФ, объекты на земельных участках – в частной собственности. Ситуация осложняется тем, что ООО "Усольехимпром" уже несколько лет находится в стадии банкротства. Финансирование работ по ликвидации вредных отходов комбината из средств федеральной программы "Чистая страна" возможно только после завершения процедуры банкротства и включения объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Цех ртутного электролиза, в отличие от других объектов комбината, официально списан в 1998 году, на балансе ООО "Усольехимпром" никогда не числился и является бесхозным.

Площадь территории ООО "Усольехимпром" составляет 610 гектаров, здесь располагается 140 производственных корпусов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 км. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.

В ноябре 2018 года администрация Усолья-Сибирского ввела на территории комбината режим ЧС из-за риска возникновения угрозы техногенного характера. Проблема возникла в связи с тем, что с промышленной площадки в город нелегально вывозились металлические емкости с остатками ядохимикатов, которые представляли угрозу для населения.