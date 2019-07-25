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РИА Новости

Власти рассказали, как будут очищать Приангарье от ртутного загрязнения

Вчера, 16:02
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ИРКУТСК, 25 июл – РИА Новости. Работы по ликвидации цеха ртутного электролиза на "Усольехимпроме", территорию которого глава Росприроднадзора сравнила с Чернобылем, могут начаться в 2020 году после положительного заключения госэкспертизы, сообщил РИА Новости представитель правительства Иркутской области.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее заявила, что территории бывшего химкомбината в Иркутской области требуется демеркуризация и принимать меры нужно уже сейчас, иначе местной экологии может быть нанесен серьезный ущерб, "мы получим такой экологический Чернобыль".
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В Приангарье призвали включить ликвидацию ртутного производства в нацпроект
Первоочередным, по мнению экспертов, является реализация проекта, направленного на ликвидацию цеха ртутного электролиза. Как сообщил представитель правительства региона, в настоящее время он находится в красноярском филиале ФАУ "Главгосэкспертиза России".
"Исходя из сроков, установленных законодательством, заключение должно поступить в августе 2019 года. Проект предполагает полную ликвидацию цеха ртутного электролиза, вывоз отходов и рекультивацию земельного участка. Проект рассчитан на 3 года. Планируется начать работы в 2020 году", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что полную ликвидацию отходов химкомбината можно начать лишь после того, как будут урегулированы вопросы с собственниками земли и объектов ООО "Усольехимпром". Земельные участки, расположенные на промплощадке, находятся в собственности РФ, объекты на земельных участках – в частной собственности. Ситуация осложняется тем, что ООО "Усольехимпром" уже несколько лет находится в стадии банкротства. Финансирование работ по ликвидации вредных отходов комбината из средств федеральной программы "Чистая страна" возможно только после завершения процедуры банкротства и включения объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.
Химическое предприятие в городе Усолье-Сибирское Усольехимпром
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Цех ртутного электролиза, в отличие от других объектов комбината, официально списан в 1998 году, на балансе ООО "Усольехимпром" никогда не числился и является бесхозным.
Площадь территории ООО "Усольехимпром" составляет 610 гектаров, здесь располагается 140 производственных корпусов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 км. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.
В ноябре 2018 года администрация Усолья-Сибирского ввела на территории комбината режим ЧС из-за риска возникновения угрозы техногенного характера. Проблема возникла в связи с тем, что с промышленной площадки в город нелегально вывозились металлические емкости с остатками ядохимикатов, которые представляли угрозу для населения.
Производственная деятельность ООО "Усольехимпрома" прекращена в 2010 году.
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