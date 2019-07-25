В МИД заявили о правомерности действий российских летчиков в Японском море

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил послу Южной Кореи, что летчики РФ в Японском море действовали строго в соответствии с международным правом, говорится в сообщении МИД РФ.

Моргулов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Российской Федерации Ли Сок Пэ 25 июля по его просьбе.

"В ходе обсуждения вопроса, связанного с полетом самолетов дальней авиации ВКС России 23 июля с.г. над акваторией Японского моря, с российской стороны было заявлено, что, по данным объективного контроля, нарушений воздушного пространства иностранных государств допущено не было, российские летчики действовали строго в соответствии с положениями международного права", - отмечается в сообщении российского МИД.

"С обеих сторон выражено понимание необходимости укрепления российско-южнокорейского взаимодействия и сотрудничества, в том числе по военной линии", - отмечает МИД. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и ситуации на Корейском полуострове.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил ранее, что 23 июля российский самолет А-50 якобы дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима). В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около трех минут, второй – четыре минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими Ту-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".