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РИА Новости

ГБР Украины готово содействовать в расследовании нападения на Порошенко

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 июл -РИА Новости. Государственное бюро расследований готово содействовать полиции в расследовании попытки нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко после допроса, сообщила в четверг пресс-секретарь Бюро Анжела Иванова.
"Мы узнали о том, что тут произошла потасовка, здесь были представители Нацполиции и это их подследственность, поэтому они будут заниматься выяснением всех обстоятельств этого происшествия", - сказала Иванова.
Она отметила, что если полиция обратиться в Госбюро расследований, оно готово предоставить все материалы и записи камер.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 25 июля 2019
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