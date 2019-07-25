ГБР Украины готово содействовать в расследовании нападения на Порошенко

КИЕВ, 25 июл -РИА Новости. Государственное бюро расследований готово содействовать полиции в расследовании попытки нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко после допроса, сообщила в четверг пресс-секретарь Бюро Анжела Иванова.
"Мы узнали о том, что тут произошла потасовка, здесь были представители Нацполиции и это их подследственность, поэтому они будут заниматься выяснением всех обстоятельств этого происшествия", - сказала Иванова.
Она отметила, что если полиция обратиться в Госбюро расследований, оно готово предоставить все материалы и записи камер.
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