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РИА Новости

В Симферополе бойцы ОМОН спасли из пожара троих детей и двух взрослых

Вчера, 17:55
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники ОМОН "Беркут" спасли в Симферополе пятерых человек из пожара - троих детей и двух взрослых, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"Находясь возле пункта постоянной дислокации отряда, росгвардейцы увидели в окне второго этажа соседней многоэтажки черный дым и услышали детские крики о помощи. Бойцы оценили обстановку, вошли в квартиру и вывели всех жильцов - троих малолетних детей, их отца и мать - на улицу", - рассказали в Росгвардии.
Также росгвардейцы вывели из здания жильцов других квартир и начали тушить пожар, им удалось ликвидировать очаги возгорания.
"Командование спецподразделения оперативно приняло решение о направлении дополнительного личного состава на оказание помощи горожанам. Экипировавшись противогазами и средствами пожаротушения, омоновцы ликвидировали очаги возгорания; вскоре на место происшествия прибыли два экипажа службы МЧС для ликвидации последствий пожара", - заключили в пресс-службе.
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РосгвардияМЧСОМОН РоссииСимферопольПроисшествия
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