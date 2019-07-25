В Симферополе бойцы ОМОН спасли из пожара троих детей и двух взрослых

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники ОМОН "Беркут" спасли в Симферополе пятерых человек из пожара - троих детей и двух взрослых, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Находясь возле пункта постоянной дислокации отряда, росгвардейцы увидели в окне второго этажа соседней многоэтажки черный дым и услышали детские крики о помощи. Бойцы оценили обстановку, вошли в квартиру и вывели всех жильцов - троих малолетних детей, их отца и мать - на улицу", - рассказали в Росгвардии.

Также росгвардейцы вывели из здания жильцов других квартир и начали тушить пожар, им удалось ликвидировать очаги возгорания.