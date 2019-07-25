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РИА Новости

Британия не будет назначать представителя в новый состав Еврокомиссии

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ЛОНДОН, 25 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания не будет направлять своего представителя в новый состав Еврокомиссии, который начнет работу с 1 декабря, по причине выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в четверг в парламенте.
По его словам, назначение представителя Британии в ЕК будет нецелесообразным в связи с планирующимся 31 октября выходом страны из ЕС.
"Мы ни при каких условиях не будем назначать еврокомиссара от Великобритании в новый состав Еврокомиссии", - отметил Джонсон.
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