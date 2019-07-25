Британия не будет назначать представителя в новый состав Еврокомиссии

Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел

ЛОНДОН, 25 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания не будет направлять своего представителя в новый состав Еврокомиссии, который начнет работу с 1 декабря, по причине выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в четверг в парламенте.

По его словам, назначение представителя Британии в ЕК будет нецелесообразным в связи с планирующимся 31 октября выходом страны из ЕС.