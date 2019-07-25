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В подмосковном Подольске в 2021 году построят две школы

Вчера, 13:37
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодольск
Подольск
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Две общеобразовательные школы на 1,1 тысячи мест каждая построят в 2021 году в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Двадцать четвертого июля 2019 года в Единой информационной системе закупок опубликованы извещения о проведении электронных аукционов на выполнение строительно-монтажных работ по двум объектам: "Общеобразовательные школы на 1,1 тысячи мест, расположенные во Флотском и Армейском проездах Подольска"", – цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.
Отмечается, что возведение школ предусмотрено государственной программой Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Ранее сообщалось, что на строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.
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