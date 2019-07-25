В подмосковном Подольске в 2021 году построят две школы

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Две общеобразовательные школы на 1,1 тысячи мест каждая построят в 2021 году в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Двадцать четвертого июля 2019 года в Единой информационной системе закупок опубликованы извещения о проведении электронных аукционов на выполнение строительно-монтажных работ по двум объектам: "Общеобразовательные школы на 1,1 тысячи мест, расположенные во Флотском и Армейском проездах Подольска"", – цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.