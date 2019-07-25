МЧС разработает требования пожарной безопасности в палаточных лагерях

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. МЧС России планирует разработать нормативные требования пожарной безопасности в палаточных лагерях, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"МЧС РФ выступило с инициативой дополнить постановление правительства Российской Федерации "О противопожарном режиме" отдельными требованиями пожарной безопасности к лагерям палаточного типа, а также разработать свод правил "Палаточные лагеря. Требования пожарной безопасности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты министерства уже разработали типовые методические материалы по обеспечению безопасности детских палаточных лагерей, которые будут рассмотрены и утверждены на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям субъектов РФ.
В ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. СК возбудил уголовное дело. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха.