В Сирию за сутки вернулись более 1,6 тысячи беженцев

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Более 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 665 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 428 человек (женщин – 128, детей – 218), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 237 человек (женщин – 371, детей – 631)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего российской стороной организованы и проведены 2169 гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлены и распределены 3 498,34 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Уточняется, что за весь период медицинская помощь оказана 105 570 жителям Сирии.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство",* запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.