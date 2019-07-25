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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,6 тысячи беженцев

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУлица поселения Бейт-Джинн
Улица поселения Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 665 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 428 человек (женщин – 128, детей – 218), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 237 человек (женщин – 371, детей – 631)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего российской стороной организованы и проведены 2169 гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлены и распределены 3 498,34 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Уточняется, что за весь период медицинская помощь оказана 105 570 жителям Сирии.
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По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство",* запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России<
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