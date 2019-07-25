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РИА Новости

В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29

Вчера, 10:29
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© Министерство Обороны АзербайджанаИстребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
© Министерство Обороны Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 25 июл – РИА Новости. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения МиГ-29 ВВС республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота.
"В связи с крушением МиГ-29 вооруженных сил Азербайджана возбуждено уголовное дело. Руководство военной прокуратуры отправилось на место происшествия вместе со следственной группой", - сообщили в пресс-службе.
В прокуратуре добавили, что в связи с инцидентом в ведомстве создана следственная группа, проводятся неотложные следственные действия.
"Будут приняты все меры в соответствии с законодательством для обеспечения установления и осмотра места происшествия, сбора важных для дела предметов, определения круга очевидцев и их опроса, проведения соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.
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