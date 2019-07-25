В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29

БАКУ, 25 июл – РИА Новости. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения МиГ-29 ВВС республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота.

"В связи с крушением МиГ-29 вооруженных сил Азербайджана возбуждено уголовное дело. Руководство военной прокуратуры отправилось на место происшествия вместе со следственной группой", - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что в связи с инцидентом в ведомстве создана следственная группа, проводятся неотложные следственные действия.