На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Астраханской области завершила прием документов для регистрации кандидатов на должность губернатора региона: документы подали четыре из 16 ранее выдвинутых кандидатов, сообщается на сайте избиркома области.
"Двадцать четвертого июля в 18 часов избирательной комиссией Астраханской области завершён прием документов для регистрации кандидатов на должность губернатора Астраханской области. Документы… подали следующие кандидаты: Николай Арефьев (выдвинут КПРФ), Игорь Бабушкин (самовыдвижение), Тимофей Щербаков (выдвинут ЛДПР), Сергей Сычев (выдвинут "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость")", - говорится в информации.
Документы не подали 12 кандидатов, ранее выдвинутых в порядке самовыдвижения. Один из них - депутат Госдумы, руководитель астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин - опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не смог пройти семипроцентный муниципальный фильтр перед выборами.
В отношении каждого из выдвинутых кандидатов комиссия в течение десяти дней должна будет принять решение о регистрации либо об отказе в регистрации.
Выборы губернатора Астраханской области состоятся в единый для России день голосования 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который руководил регионом с сентября прошлого года, и назначил Бабушкина новым врио.