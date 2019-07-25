На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата

Чемоданы с бюллетенями на избирательном участке. Архивное фото

Чемоданы с бюллетенями на избирательном участке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Астраханской области завершила прием документов для регистрации кандидатов на должность губернатора региона: документы подали четыре из 16 ранее выдвинутых кандидатов, сообщается на сайте избиркома области.

"Двадцать четвертого июля в 18 часов избирательной комиссией Астраханской области завершён прием документов для регистрации кандидатов на должность губернатора Астраханской области. Документы… подали следующие кандидаты: Николай Арефьев (выдвинут КПРФ), Игорь Бабушкин (самовыдвижение), Тимофей Щербаков (выдвинут ЛДПР), Сергей Сычев (выдвинут "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость")", - говорится в информации.

Документы не подали 12 кандидатов, ранее выдвинутых в порядке самовыдвижения. Один из них - депутат Госдумы, руководитель астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин - опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не смог пройти семипроцентный муниципальный фильтр перед выборами.

В отношении каждого из выдвинутых кандидатов комиссия в течение десяти дней должна будет принять решение о регистрации либо об отказе в регистрации.