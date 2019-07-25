Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T09:49Z
https://ria.ru/20190725/1556859458.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155685/30/1556853078_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_579ab734631304e33fee5b489644d26d.jpg
РИА Новости

На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата

Вчера, 09:49
272
© РИА Новости / Варвара ГертьеЧемоданы с бюллетенями на избирательном участке
Чемоданы с бюллетенями на избирательном участке
© РИА Новости / Варвара Гертье
Чемоданы с бюллетенями на избирательном участке. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Астраханской области завершила прием документов для регистрации кандидатов на должность губернатора региона: документы подали четыре из 16 ранее выдвинутых кандидатов, сообщается на сайте избиркома области.
"Двадцать четвертого июля в 18 часов избирательной комиссией Астраханской области завершён прием документов для регистрации кандидатов на должность губернатора Астраханской области. Документы… подали следующие кандидаты: Николай Арефьев (выдвинут КПРФ), Игорь Бабушкин (самовыдвижение), Тимофей Щербаков (выдвинут ЛДПР), Сергей Сычев (выдвинут "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость")", - говорится в информации.
Олег Шеин
23 июля, 15:24
Шеин не прошел муниципальный фильтр на выборах главы Астраханской области
Документы не подали 12 кандидатов, ранее выдвинутых в порядке самовыдвижения. Один из них - депутат Госдумы, руководитель астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин - опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не смог пройти семипроцентный муниципальный фильтр перед выборами.
В отношении каждого из выдвинутых кандидатов комиссия в течение десяти дней должна будет принять решение о регистрации либо об отказе в регистрации.
Выборы губернатора Астраханской области состоятся в единый для России день голосования 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который руководил регионом с сентября прошлого года, и назначил Бабушкина новым врио.
Единый день голосования в России
24 июля, 11:58
Более 6,5 тысяч кандидатов выдвинулись на выборах глав регионов
000002
Обсудить 0
РоссияАстраханская областьПолитика
Рекомендуем
Пагода Семи Дней на центральной площади города Элисты
Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
РИА
Новости
Дмитрий Медведев перед началом очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва
Медведев призвал парламент "капать на мозги" исполнителям важных инициатив
Воспитанница детско-юношеской спортивной школы единоборств
Спортивную школу имени Поветкина откроют в подмосковном Чехове
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
Янкаускас заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации
Лента
новостей
Бывший глава лозанской лаборатории, действующий руководитель отдела по исследованиям в области допинга университета Лозанны Марсьяль Соги
Марсьяль Соги: Макларен и Зеппельт подозревали меня во взятках из Кремля
Буровая установка на месте бурения нефтяной компанией Роснефть скважины Центрально-Ольгинская-1
Ученые придумали, как сделать бурение более "выносливым"
Любовь Соболь
Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома
В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Темрезов: в КЧР откроют современный ФОК
Дети на тренировке по хоккею
Кубок Александра Овечкина по хоккею пройдет в Подмосковье
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Госдума завершила весеннюю сессию
Подготовка ракеты SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Dragon к запуску на МКС. Архивное фото
SpaceX перенесла запуск грузового корабля Dragon к МКС
Олег Морозов
Позиции Зеленского невнятны, поздравлять его не с чем, заявили в Совфеде
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния