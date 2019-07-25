На согласованный митинг в Петербурге пришли более двух тысяч человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Порядка 2,2 тысячи человек приняли участие в согласованном митинге на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как заявляли ранее организаторы акции, митинг "Против произвола на выборах в Петербурге" должен был собрать представителей более десяти организаций, движений и инициативных групп. В резолюции митинга организаторы потребовали привлечения к ответственности виновных в нарушениях при регистрации кандидатов и отмены муниципального фильтра.

"По данным полиции, в митинге на площади Ленина принимает участие 2200 человек", - сказал собеседник агентства.