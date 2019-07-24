В Тюменской области возбудили дело из-за высокого уровня загрязнения реки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту экстремально высокого уровня загрязнения реки в деревне Ушакова Тюменского района, сообщает в среду региональная прокуратура.
О загрязнении реки в прокуратуру сообщили местные жители, пояснив, что от нее идет зловонный запах, исчезла рыба и перестали обитать водоплавающие птицы.
Как установила проверка ведомства, муниципальное жилищно-эксплуатационное предприятие села Онохино эксплуатирует канализационные очистные сооружения в деревне Ушакова, на которые поступают сточные воды, без обеспечения нормативной очистки вод.
"В соответствии с экспертным заключением Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии участок реки Ушаковка длиною 2 километра от места сброса сточных вод характеризуется экстремально высоким уровнем загрязнения, который является летальным (губительным) для водных биоресурсов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ущерб водному объекту составил более 7,6 миллиона рублей.
"Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в межмуниципальный отдел МВД России "Тюменский", где по ним возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод)", – добавили в прокуратуре.
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