В МИД прокомментировали блокировку сайта Baltnews.lv в Латвии

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МИД РФ усматривает в решении властей Латвии заблокировать сайт Baltnews.lv очевидное стремление Риги зачистить свое информационное пространство от независимых СМИ, Москва ожидает осуждения от профильных структур и НПО, прежде всего ОБСЕ, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины.

"Усматриваем в этом шаге очевидное стремление официальной Риги зачистить свое информационное пространство от независимых и не подконтрольных государству СМИ. В мотивировочной части решения о закрытии доступа к сайту говорится о том, что Baltnews.lv якобы нарушает положение Евросоюза от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. В связи с этим хотелось бы отметить, что сам Евросоюз, на документы которого ссылаются латвийские власти, предпочитает не замечать систематические нарушения свободы выражения мнения входящими в него странами-членами от Лондона, Парижа и Берлина до, собственно, прибалтийских республик", - заявили в МИД.

Как отметили в ведомстве, вместо этого европейские чиновники в менторском стиле регулярно поучают другие государства, как нужно следовать высоким стандартам Евросоюза в части свободы слова.

"Ожидаем соответствующей осуждающей реакции этого решения официальной Риги со стороны профильных международных структур и НПО, прежде всего, представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира", - добавили в министерстве.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".