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РИА Новости

В МИД прокомментировали блокировку сайта Baltnews.lv в Латвии

Вчера, 17:35
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МИД РФ усматривает в решении властей Латвии заблокировать сайт Baltnews.lv очевидное стремление Риги зачистить свое информационное пространство от независимых СМИ, Москва ожидает осуждения от профильных структур и НПО, прежде всего ОБСЕ, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
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СЖР привлечет внимание международных организаций к блокировке Baltnews.lv
"Усматриваем в этом шаге очевидное стремление официальной Риги зачистить свое информационное пространство от независимых и не подконтрольных государству СМИ. В мотивировочной части решения о закрытии доступа к сайту говорится о том, что Baltnews.lv якобы нарушает положение Евросоюза от 17 марта 2014 года о санкциях в связи с угрозой независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. В связи с этим хотелось бы отметить, что сам Евросоюз, на документы которого ссылаются латвийские власти, предпочитает не замечать систематические нарушения свободы выражения мнения входящими в него странами-членами от Лондона, Парижа и Берлина до, собственно, прибалтийских республик", - заявили в МИД.
Как отметили в ведомстве, вместо этого европейские чиновники в менторском стиле регулярно поучают другие государства, как нужно следовать высоким стандартам Евросоюза в части свободы слова.
"Ожидаем соответствующей осуждающей реакции этого решения официальной Риги со стороны профильных международных структур и НПО, прежде всего, представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира", - добавили в министерстве.
Главная страница сайта Baltnews.lv
Вчера, 17:01
Эксперт назвал решение Латвии о блокировке baltnews.lv политическим жестом
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
В частности, МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. В мае 2019 года в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем с формулировкой "угроза национальной безопасности", ему запретили въезд в страну на пять лет. В июле суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке Sputnik Литва. А в главном штабе сил обороны Эстонии назвали Sputnik Эстония "зловещим пропагандистским каналом", заявив, что агентство публикует пресс-релизы армии, но с "провокационными" заголовками.
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