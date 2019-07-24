Южная Осетия втрое увеличила поставки вина в Россию

ЦХИНВАЛ, 24 июл - РИА Новости. Южная Осетия, которая в феврале этого года впервые отправила в Россию на экспорт промышленную партию вина, увеличила объемы поставок втрое, сообщил глава винодельческого предприятия "Винодельня Иронсан" Алексей Цапаев.

Всего, по его словам, Южная Осетия за первое полугодие 2019 года отпарила на экспорт в Россию 140 тысяч бутылок вина.