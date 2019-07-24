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РИА Новости

Южная Осетия втрое увеличила поставки вина в Россию

Вчера, 17:22
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ЦХИНВАЛ, 24 июл - РИА Новости. Южная Осетия, которая в феврале этого года впервые отправила в Россию на экспорт промышленную партию вина, увеличила объемы поставок втрое, сообщил глава винодельческого предприятия "Винодельня Иронсан" Алексей Цапаев.
"Мы увеличили объемы партий наших вин в Россию. Предыдущие 11 партий экспортного вина отправлялись по одной машине объемом 14 тысяч бутылок. Сегодня мы отгружаем в Российскую Федерацию уже партию из трех машин - это порядка 42 тысяч бутылок", - сказал Цапаев югоосетинскому информационному агентству "Рес".
Всего, по его словам, Южная Осетия за первое полугодие 2019 года отпарила на экспорт в Россию 140 тысяч бутылок вина.
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Южная ОсетияРоссияЭкономика
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