Россия осудила блокировку Baltnews.lv в Латвии

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москва обеспокоена блокировкой сайта Baltnews.lv в Латвии, считает это примером цензуры свободы слова, сообщило постоянное представительство России при ОБСЕ.

Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив о его угрозе суверенитету Украины. Как заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко, блокировка сайта Baltnews.lv в очередной раз подтверждает, что свобода слова на Западе - лишь фигура речи, а также свидетельствует об эффективной работе российских СМИ за рубежом.

"Обеспокоены блокировкой в Латвии сайта Baltnews.lv по политическим мотивам. Это очередной пример жесткой цензуры свободы слова и прессы на территории ОБСЕ, который идет вразрез с громко декларируемыми заявлениями Риги о приверженности принципам демократии", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".