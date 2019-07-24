В Ульяновске экс-охранник получил 13 лет колонии за насилие над школьницей

САМАРА, 24 июл - РИА Новости. Суд в Ульяновске приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего охранника местной школы, признав его виновным в сексуальном насилии над десятилетней ученицей, Суд в Ульяновске приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего охранника местной школы, признав его виновным в сексуальном насилии над десятилетней ученицей, сообщает в среду СУСК по региону.

Двадцатого марта СК РФ сообщил о задержании 54-летнего мужчины в Ульяновске, который привел 10-летнюю девочку с территории школы к себе в квартиру, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. По данным СК, мужчина работал охранником в школе, где училась девочка. Также было установлено, что в 2007 году его судили за незаконный оборот наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело, мужчина был уволен из ЧОПа.

"Собранные следственными органами… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летнему Маггераму Шамиеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Приговором суда Шамиеву назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.