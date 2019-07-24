Госдума поддержала проект о повышении штрафов за неявку призывников

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов за нарушения в области воинского учета, в частности, за неявку призывников и утрату военного билета.

"Законопроектом предлагается увеличить размеры административных штрафов за правонарушения в области воинского учета, именно в статьях 21.1 - 21.4 установить размер штрафа в диапазоне от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, в статьях 21.5 - 21.7 установить размер штрафа в диапазоне от пятисот рублей до 3 тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта.

Среди указанных статей, в частности, прописана ответственность граждан за уклонение гражданина от медицинского освидетельствования, за умышленные порчу или уничтожение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное хранение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повлекшее их утрату, неявка в установленный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жительства и так далее.

Как поясняют авторы инициативы, санкции соответствующей главы КоАП не изменялись с 2007 года.