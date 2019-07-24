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РИА Новости

Киев ничего не делает для возобновления соцвыплат, заявили в ДНР

Вчера, 15:46
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Киев ничего не делает для возобновления социальных выплат жителям Донбасса, а продолжает искать отговорки, заявила в среду РИА Новости министр труда и соцполитики самопровозглашенной Донецкой народной республики Лариса Толстыкина.
В ноябре 2014 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде" - с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. Вопрос возобновления социальных выплат обсуждается на встречах экономической подгруппы по Донбассу в Минске.
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"Киев сейчас озвучивает какие-то отговорки. Возобновление выплат пенсий, восстановление банковской системы при посредничестве международных организаций – все это обязательства Киева по выполнению минских соглашений. Но Украина ничего не собирается делать в этом направлении", - сказала Толстыкина.
Она напомнила, что на встречах в Минске было предложено при посредничестве Красного Креста начать выплату пенсий малоподвижным жителям республик. Однако, по словам Толстыкиной, Киев не спешит согласовывать этот механизм.
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"Мы уже который год слышим от украинской стороны, что им нужно проработать законодательство. Теперь появился новый аргумент, что создана рабочая группа из представителей правительства Украины и Красного Креста, которая опять-таки прорабатывает законодательство Украины, чтобы найти какие-то варианты. Тем не менее, на каждом заседании группы нам сообщают: "Пока вариантов не найдено". Хотя мы не видим, какие вообще могут быть проблемы, поскольку все это в правовом поле Украины", - отметила Толстыкина.
Она добавила, что для возобновления выплаты пенсий жителям Донбасса Киеву достаточно лишь отменить принятые ранее постановления о прекращении выплат или принять новые.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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