Киев ничего не делает для возобновления соцвыплат, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Киев ничего не делает для возобновления социальных выплат жителям Донбасса, а продолжает искать отговорки, заявила в среду РИА Новости министр труда и соцполитики самопровозглашенной Донецкой народной республики Лариса Толстыкина.

В ноябре 2014 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде" - с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. Вопрос возобновления социальных выплат обсуждается на встречах экономической подгруппы по Донбассу в Минске.

"Киев сейчас озвучивает какие-то отговорки. Возобновление выплат пенсий, восстановление банковской системы при посредничестве международных организаций – все это обязательства Киева по выполнению минских соглашений. Но Украина ничего не собирается делать в этом направлении", - сказала Толстыкина.

Она напомнила, что на встречах в Минске было предложено при посредничестве Красного Креста начать выплату пенсий малоподвижным жителям республик. Однако, по словам Толстыкиной, Киев не спешит согласовывать этот механизм.

"Мы уже который год слышим от украинской стороны, что им нужно проработать законодательство. Теперь появился новый аргумент, что создана рабочая группа из представителей правительства Украины и Красного Креста, которая опять-таки прорабатывает законодательство Украины, чтобы найти какие-то варианты. Тем не менее, на каждом заседании группы нам сообщают: "Пока вариантов не найдено". Хотя мы не видим, какие вообще могут быть проблемы, поскольку все это в правовом поле Украины", - отметила Толстыкина.