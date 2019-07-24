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РИА Новости

Косачев рассказал о кризисе системы контроля над ядерным вооружением

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Система контроля над ядерным вооружением находится в самой острой стадии кризиса за последние полвека, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Оборонный и международный комитеты в среду обсуждают ежегодный доклад правительства, посвященный состоянию стратегических ядерных сил РФ и ходу выполнения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

"Контроль над ядерным оружием сейчас вступил в стадию самого острого кризиса за всю свою полувековую историю", - сказал Косачев.

По его словам, некоторые эксперты предрекают даже распад существующей системы контроля в этой сфере. "Это, безусловно, крайне опасная ситуация, которая требует самого тщательного анализа, а также эффективной и адекватной реакции от России", - отметил он.
По словам Косачева, парламентарии должны продвигать и разъяснять позицию России по вопросам важности сохранения нынешней системы международных договоренностей.
Он также отметил, что возможно и выражение претензий к США в связи с тем, что они не выполняют собственные обязательства по ранее заключенным соглашениям.
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В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений.
В Совфеде не раз заявляли о том, что после разрушения ДРСМД, под ударом оказывается СНВ.
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