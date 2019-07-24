Косачев рассказал о кризисе системы контроля над ядерным вооружением

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Система контроля над ядерным вооружением находится в самой острой стадии кризиса за последние полвека, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Оборонный и международный комитеты в среду обсуждают ежегодный доклад правительства, посвященный состоянию стратегических ядерных сил РФ и ходу выполнения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

"Контроль над ядерным оружием сейчас вступил в стадию самого острого кризиса за всю свою полувековую историю", - сказал Косачев.

По его словам, некоторые эксперты предрекают даже распад существующей системы контроля в этой сфере. "Это, безусловно, крайне опасная ситуация, которая требует самого тщательного анализа, а также эффективной и адекватной реакции от России", - отметил он.

По словам Косачева, парламентарии должны продвигать и разъяснять позицию России по вопросам важности сохранения нынешней системы международных договоренностей.

Он также отметил, что возможно и выражение претензий к США в связи с тем, что они не выполняют собственные обязательства по ранее заключенным соглашениям.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений.