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РИА Новости

В день выборов в информационно-справочном центре будут работать психологи

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИзбиратели во время голосования в Москве
Избиратели во время голосования в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦИК России для работы в информационно-справочном центре в единый день голосования привлечет психологов, которые будут проводить консультации по наиболее сложным вопросам, сообщила секретарь комиссии Майя Гришина.
Информационно-справочный центр ЦИК России, который будет давать консультации по предстоящему единому дню голосования, начал работу 24 июля. Любой желающий с 24 июля по 10 сентября 2019 года сможет обратиться в центр по телефону 8-800-222-11-83.
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"Будет работать от 5 до 25 операторов (на телефонной линии информационно-справочного центра) дежурной смены, в часы пиковой нагрузки планируем до 75 операторов одновременно, и в случаях сложных... переключается на специалистов аппарата ЦИК. На день голосования мы привлекаем психологов, которые будут общаться по наиболее сложным вопросам и давать необходимые разъяснения", - сказала Гришина на заседании ЦИК.
Она добавила, что поступившие на телефонную линию сообщения о сложных ситуациях в ходе единого дня голосования будут передаваться в профильное управление и руководству ЦИК России.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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