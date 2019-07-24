В день выборов в информационно-справочном центре будут работать психологи

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦИК России для работы в информационно-справочном центре в единый день голосования привлечет психологов, которые будут проводить консультации по наиболее сложным вопросам, сообщила секретарь комиссии Майя Гришина.
Информационно-справочный центр ЦИК России, который будет давать консультации по предстоящему единому дню голосования, начал работу 24 июля. Любой желающий с 24 июля по 10 сентября 2019 года сможет обратиться в центр по телефону 8-800-222-11-83.
"Будет работать от 5 до 25 операторов (на телефонной линии информационно-справочного центра) дежурной смены, в часы пиковой нагрузки планируем до 75 операторов одновременно, и в случаях сложных... переключается на специалистов аппарата ЦИК. На день голосования мы привлекаем психологов, которые будут общаться по наиболее сложным вопросам и давать необходимые разъяснения", - сказала Гришина на заседании ЦИК.
Она добавила, что поступившие на телефонную линию сообщения о сложных ситуациях в ходе единого дня голосования будут передаваться в профильное управление и руководству ЦИК России.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.