В день выборов в информационно-справочном центре будут работать психологи

Избиратели во время голосования в Москве

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦИК России для работы в информационно-справочном центре в единый день голосования привлечет психологов, которые будут проводить консультации по наиболее сложным вопросам, сообщила секретарь комиссии Майя Гришина.

Информационно-справочный центр ЦИК России, который будет давать консультации по предстоящему единому дню голосования, начал работу 24 июля. Любой желающий с 24 июля по 10 сентября 2019 года сможет обратиться в центр по телефону 8-800-222-11-83.

"Будет работать от 5 до 25 операторов (на телефонной линии информационно-справочного центра) дежурной смены, в часы пиковой нагрузки планируем до 75 операторов одновременно, и в случаях сложных... переключается на специалистов аппарата ЦИК. На день голосования мы привлекаем психологов, которые будут общаться по наиболее сложным вопросам и давать необходимые разъяснения", - сказала Гришина на заседании ЦИК.

Она добавила, что поступившие на телефонную линию сообщения о сложных ситуациях в ходе единого дня голосования будут передаваться в профильное управление и руководству ЦИК России.