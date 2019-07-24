Сенатор предложил увеличить налоговый вычет на образование для многодетных

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов разработал поправки в статью 219 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которыми предлагается вдвое увеличить предельный размер социального налогового вычета для многодетных семей, вычет может составить до 100 тысяч рублей в случае оплаты родителями обучения своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме в образовательных учреждениях.

Сенатор сообщил журналистам, что обратился с письмом на имя первого заместителя министра финансов РФ Леонида Горнина с просьбой рассмотреть и дать оценку разработанному законопроекту.

По итогам встреч с многодетными семьями в 16 регионах, проведенных в рамках выездов Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ, было выявлено, что многодетные родители в ряде регионов получают только адресную помощь и только в том случае, когда они являются малоимущими, говорится в письме.

"Таким образом, на не малоимущих многодетных родителей ложится большая финансовая нагрузка. Значительная часть затрат связана с обучением детей: проезд до школы и обратно, оплата дополнительных занятий и проезда до них, оплата питания в образовательной организации, приобретение учебных материалов, спортивной формы", - отметил Кутепов.

Парламентарий отметил, что по итогам мониторинга реализации положений указа президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" выявлено, что положения указа в регионах толкуются и исполняются по-разному. "Более того, многодетные семьи теряют право на льготы даже в случае временного проживания одного из детей на территории другого субъекта, например, в связи с обучением, несмотря на то, что для многодетных родителей финансовая нагрузка остается прежней, а зачастую и увеличивается в связи с необходимостью снимать жилье на территории другого субъекта, разницей в стоимости продуктов питания, проезда", - пояснил сенатор.

Кроме того, подчеркнул Кутепов, привязка мер поддержки многодетных семей к статусу малоимущих не только значительно сужает круг получателей, но и оказывает негативное влияние на имидж многодетной семьи в глазах общества. "Многодетные родители регулярно отмечают негативное отношение к себе как со стороны представителей органов государственной власти, так и со стороны окружающих граждан. Так, по данным официального опроса общественного мнения жителей Санкт-Петербурга, только каждый пятый петербуржец разделяет точку зрения, что многодетная семья является крепкой, социально ответственной, и при этом считает, что такая семья располагает нормальным материальным положением", - добавил он.

Во время встреч на территории регионов многодетными родителями было обращено особое внимание на необходимость поддержки таких семей со средним достатком. В качестве одних из наиболее востребованных мер поддержки были озвучены меры, связанные с получением детьми достойного образования как первого шага на пути к финансовой независимости от родителей и обеспечения профессией в будущем, а, следовательно, достойного уровня жизни, подчеркнул Кутепов.