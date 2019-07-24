В Ярославской области подростки избили сверстника

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Подростки в Ярославской области жестоко избили своего сверстника, сняли избиение на видео и выложили в интернет, полиция начала проверку.

Информация об избиении появилась в соцсетях ночью в среду. Согласно информации, несколько подростков издевались над своим сверстником и избивали его. Мальчик пытался укрыться от ударов. В итоге, двух девочек, продолжающих бить его ногами, буквально силой оттаскивали от него. Инцидент произошел в Ярославской области.

УМВД по Ярославской области сообщило, что по факту избиения в полицию поступило заявление от жителя Рыбинска.

"Он сообщил о том, что его несовершеннолетнему сыну на улице неизвестные подростки нанесли побои. Данное сообщение было зарегистрировано в установленном порядке. Все подростки, причастные к случившемуся, установлены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение", - сообщило УМВД.

Официальный представитель СУСК РФ по региону Кристина Гузовская сообщила РИА Новости, что следственные органы заинтересовались видео.