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РИА Новости

В Ярославской области подростки избили сверстника

Вчера, 12:23
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Подростки в Ярославской области жестоко избили своего сверстника, сняли избиение на видео и выложили в интернет, полиция начала проверку.
Информация об избиении появилась в соцсетях ночью в среду. Согласно информации, несколько подростков издевались над своим сверстником и избивали его. Мальчик пытался укрыться от ударов. В итоге, двух девочек, продолжающих бить его ногами, буквально силой оттаскивали от него. Инцидент произошел в Ярославской области.
УМВД по Ярославской области сообщило, что по факту избиения в полицию поступило заявление от жителя Рыбинска.
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"Он сообщил о том, что его несовершеннолетнему сыну на улице неизвестные подростки нанесли побои. Данное сообщение было зарегистрировано в установленном порядке. Все подростки, причастные к случившемуся, установлены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение", - сообщило УМВД.
Официальный представитель СУСК РФ по региону Кристина Гузовская сообщила РИА Новости, что следственные органы заинтересовались видео.
"Следственными органами СК России по Ярославской области инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции в следственный отдел по городу Рыбинску для соответствующей правовой оценки на предмет наличия в действиях участников видео состава преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание)", - сообщила собеседница агентства.
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