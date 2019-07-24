МЧС предупредило о возможном подъеме воды в реке Амур у Хабаровска

ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Дожди в Забайкалье, Амурской области и Китае приведут к формированию дождевого паводка и подъему уровня рек в Хабаровском крае, в частности, в августе уровень Амура у Хабаровска может подняться до пяти метров и подтопить острова в черте города, сообщает региональный главк МЧС.

"В связи с обильными осадками на территории Забайкальского края и Амурской области на крупных и малых реках этих регионов формируются дождевые паводки, которые окажут влияние на уровни воды в Амуре. Также в период с 25 по 29 июля 2019 года, по информации Дальневосточного УГМС, ожидается влияние циклонов с территории КНР на южные районы Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гребень дождевого паводка на Амуре достигнет Хабаровска примерно 6 августа 2019 года.

"Прогнозируемый уровень воды у краевой столицы при этом может составить 450-500 сантиметров при отметке неблагоприятного явления 450 сантиметров, опасного - 600 сантиметров. При этих значениях ожидается подтопление дачных участков и домовладений на островной части города Хабаровска: островах Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский, а также низинных участках местности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас уровень Амура у Хабаровска составляет 145 сантиметров. Специалисты МЧС приступили к информированию населения о возможных подтоплениях.