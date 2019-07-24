Темрезов: в КЧР откроют современный ФОК

ЧЕРКЕССК, 24 июл – РИА Новости. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) будет открыт в этом году в городе Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии, сообщил на совей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.

ФОК решением главы региона будет называться "Победа", комплекс располагает универсальным залом для занятий игровыми видами спорта - волейболом, баскетболом, мини-футболом и гандболом.

На втором этаже спортобъекта разместится зал для занятий единоборствами, зона для силовой подготовки.

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Физкультурно-оздоровительный комплекс в Усть-Джегуте в Карачаево-Черкесии © Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Физкультурно-оздоровительный комплекс в Усть-Джегуте в Карачаево-Черкесии

"На протяжении последних лет мы уделяем большое внимание развитию спортивной инфраструктуры. Во всех без исключения городах и районах республики возводятся спортивные объекты. В этом году он откроется и в Усть-Джегуте", - написал Темрезов.