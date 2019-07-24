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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Темрезов: в КЧР откроют современный ФОК

Вчера, 12:08
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© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 24 июл – РИА Новости. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) будет открыт в этом году в городе Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии, сообщил на совей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
ФОК решением главы региона будет называться "Победа", комплекс располагает универсальным залом для занятий игровыми видами спорта - волейболом, баскетболом, мини-футболом и гандболом.
На втором этаже спортобъекта разместится зал для занятий единоборствами, зона для силовой подготовки.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРФизкультурно-оздоровительный комплекс в Усть-Джегуте в Карачаево-Черкесии
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Усть-Джегуте в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Усть-Джегуте в Карачаево-Черкесии
"На протяжении последних лет мы уделяем большое внимание развитию спортивной инфраструктуры. Во всех без исключения городах и районах республики возводятся спортивные объекты. В этом году он откроется и в Усть-Джегуте", - написал Темрезов.
Глава КЧР поручил благоустроить территорию школы, которая находится в непосредственной близости от строящегося ФОКа.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
15 июля, 11:41
В селе Счастливое в Карачаево-Черкесии строят Дом культуры
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Карачаево-Черкесская республикаРашид Темрезов
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