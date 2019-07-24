В бизнес-центрах Петербурга прошла серия обысков по делу о мошенничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Оперативники провели обыски в пяти бизнес-центрах Петербурга в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков в пяти бизнес-центрах, а также в некоторых квартирах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обыски проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщили региональные СМИ, возбужденное уголовное дело относится к области рекламы стройматериалов.