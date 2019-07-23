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РИА Новости

В Таджикистане заявили о пострадавших из-за конфликта с Киргизией

Вчера, 19:42
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ДУШАНБЕ, 23 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикский милиционер пострадал во вторник в результате конфликта на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
В понедельник между жителями приграничных сел Киргизии и Таджикистана произошел конфликт, не обошлось без пострадавших. Во вторник в Киргизии заявили, что обстановка на границе вновь обострилась, ранен пограничник.
"В ходе конфликта, который вновь вспыхнул во вторник, пострадал сотрудник милиции Воруха Фаррух Тошхуджаев, получивший ранение из охотничьей двустволки и в настоящее время находящийся в больнице",- сказал собеседник агентства.
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По его словам, милиционер был прооперирован в местной больнице, но нуждается еще в одной операции, которую можно провести в больнице города Исфары, где имеется более современное оборудование. При этом в МДВ Таджикистана утверждают, что киргизская сторона "заблокировала движение по дороге Ворух-Исфара".
В ведомстве также заявили, что ситуация на границе находится под контролем властей. "Сейчас в Ворухе на переговорах с киргизской стороной находится делегация Таджикистана, возглавляемая вице-премьером правительства Азамом Ибрахимом", -добавили в МВД.
Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта в понедельник послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. Пострадали около 20 человек, в Таджикистане сообщили об одном погибшем.
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