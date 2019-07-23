Небензя призвал ООН послать миссию в район палестино-израильского конфликта

ООН, 23 июл – РИА Новости. Назрела необходимость направить миссию СБ ООН в регион палестино-израильского конфликта, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при Организации Василий Небензя.
"Мы вносим посильный вклад в продвижение всего комплекса вопросов ближневосточного урегулирования и призываем всех игроков к этому. Подтверждаем готовность принять лидеров Израиля и Палестины", - сказал Небензя.
По его словам, Москва предпринимает усилия по восстановлению межпалестинского единства и приветствует шаги египетских коллег на данном направлении.
"Востребованы активные международные шаги по выправлению удручающей гуманитарной ситуации в секторе Газа", - добавил он.
"Давно назрела необходимость направления миссии Совета Безопасности в регион", - подчеркнул постпред РФ.
По его словам, миссия "будет призвана повысить доверие и способствовать перезапуску переговоров между сторонами и не допустить провала усилий, которые предпринимало международное сообщество ради обеспечения условий для реализации единственно жизнеспособного урегулирования не международно-правовой основе".