Небензя призвал ООН послать миссию в район палестино-израильского конфликта

Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке

ООН, 23 июл – РИА Новости. Назрела необходимость направить миссию СБ ООН в регион палестино-израильского конфликта, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при Организации Василий Небензя.

"Мы вносим посильный вклад в продвижение всего комплекса вопросов ближневосточного урегулирования и призываем всех игроков к этому. Подтверждаем готовность принять лидеров Израиля и Палестины", - сказал Небензя.

По его словам, Москва предпринимает усилия по восстановлению межпалестинского единства и приветствует шаги египетских коллег на данном направлении.

"Востребованы активные международные шаги по выправлению удручающей гуманитарной ситуации в секторе Газа", - добавил он.

"Давно назрела необходимость направления миссии Совета Безопасности в регион", - подчеркнул постпред РФ.