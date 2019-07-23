В Нижегородской области открыли учебный центр патриотического воспитания

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли учебный центр патриотического воспитания Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба правительства региона.

Учебный центр открылся на базе кадетского корпуса имени генерала армии Василия Маргелова в Балахнинском районе Нижегородской области. Межрегиональные центры военно-патриотического воспитания в стране создаются по поручению президента России Владимира Путина.

"Учебно-методический центр патриотического воспитания ПФО будет работать круглогодично. Ежегодно до 15 тысяч молодых людей смогут пройти здесь школу патриотизма, поймут истинный смысл таких святых для нашего народа понятий как долг, честь, совесть, достоинство и любовь к Родине", - заявил Комаров на церемонии открытия.

Губернатор Нижегородской области отметил, что учебный центр ориентирован на межрегиональную работу.

"В ближайших планах - смены из девяти субъектов Приволжского федерального округа. Уже до конца этого года планируется принять около 3000 ребят. Затем ежегодно будет формироваться по 50 смен. Центр еще уникален тем, что направления смен будут определяться по родам войск. Например, сейчас ребята проходят обучение по программе, разработанной совместно с МЧС. Президент России Владимир Путин сказал, что настоящий патриотизм – это образованный патриотизм. И в этом центре патриотическое воспитание будет даваться вместе с практическими знаниями", - сказал Никитин.

По его словам, учебный центр патриотического воспитания ПФО открыли именно в Нижегородской области не случайно. "Более 80% нижегородских ребят участвуют в мероприятиях патриотической направленности. Около 150 тысяч человек ежегодно принимают участие в "Зарнице", действует более 80 оборонно-спортивных классов, работают специализированные кадетские школы-интернаты. У нас создано 58 отделений "Юнармии", а в ряды организации вступили почти 14 тысяч человек. Это очень серьезная работа, которую делают увлеченные своим делом люди", - добавил Никитин.

Новый центр - это инновационная площадка с современными образовательными стандартами. Ребята будут осваивать здесь навыки робототехники, парашютного дела, авиамоделирования, программирования, радиоэлектроники и управления беспилотными летательными аппаратами, смогут пройти программу ДОСААФ России по военно-учетным специальностям.