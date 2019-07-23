МИД России опроверг сообщения албанских газет о вмешательстве в дела страны

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. МИД РФ опроверг сообщения газет Албании о якобы вмешательстве России во внутриполитические процессы на Западных Балканах, в том числе в ситуацию в самой Албании.

Как отмечает МИД, в проправительственных и оппозиционных СМИ Албании появился ряд публикаций, в которых поднимаются темы "российских связей" албанского президента и премьер-министра страны, а также "вмешательство Кремля" во внутриполитические процессы на Западных Балканах. Так, издания "Сот" и "Тема" указывают на президента Илира Мету как на "проводника российских сценариев" по дестабилизации Балкан.

"В качестве "доказательств" очередной теории заговора приводится факт упоминания фигуры главы государства в публикациях "прокремлевского рупора пропаганды" агентства "Спутник"… Сам факт общения с российскими журналистами интерпретируется албанскими СМИ как "обслуживание интересов Москвы"! – возмутились в МИДе.

"Можно только удивляться оголтелости албанских СМИ, бросающих обвинения в "пророссийской деятельности" в адрес как правящих политиков, так и их соперников", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"К сожалению, практика использования российской карты во внутриполитической борьбе в Албании не нова. Достаточно вспомнить, что в 2018 году фейковый вброс о якобы имевшем место финансировании российскими бизнесменами оппозиционной Демократической партии во время парламентских выборов 2017 года основывался на публикациях американского журнала "Mother Jones", связанного с Джорджем Соросом. Затем албанские СМИ "раскручивали" тезис о том, что Москва якобы стоит за деструктивными действиями оппозиции и дирижирует всеми балканскими протестными акциями. Вынуждены констатировать, что обвинение в отсутствие каких-либо доказательств – распространенная практика СМИ, подконтрольных лояльным США политическим силам", - сообщил МИД.

По оценке ведомства, "усиление антироссийской риторики в контексте внутриполитических распрей в Албании – очередное подтверждение готовности местных властей и подконтрольных им изданий следовать канонам развернутой против России информационной кампании в глобальном масштабе".