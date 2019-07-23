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РИА Новости
Медиавойны

МИД России опроверг сообщения албанских газет о вмешательстве в дела страны

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. МИД РФ опроверг сообщения газет Албании о якобы вмешательстве России во внутриполитические процессы на Западных Балканах, в том числе в ситуацию в самой Албании.
Как отмечает МИД, в проправительственных и оппозиционных СМИ Албании появился ряд публикаций, в которых поднимаются темы "российских связей" албанского президента и премьер-министра страны, а также "вмешательство Кремля" во внутриполитические процессы на Западных Балканах. Так, издания "Сот" и "Тема" указывают на президента Илира Мету как на "проводника российских сценариев" по дестабилизации Балкан.
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"В качестве "доказательств" очередной теории заговора приводится факт упоминания фигуры главы государства в публикациях "прокремлевского рупора пропаганды" агентства "Спутник"… Сам факт общения с российскими журналистами интерпретируется албанскими СМИ как "обслуживание интересов Москвы"! – возмутились в МИДе.
"Можно только удивляться оголтелости албанских СМИ, бросающих обвинения в "пророссийской деятельности" в адрес как правящих политиков, так и их соперников", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
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"К сожалению, практика использования российской карты во внутриполитической борьбе в Албании не нова. Достаточно вспомнить, что в 2018 году фейковый вброс о якобы имевшем место финансировании российскими бизнесменами оппозиционной Демократической партии во время парламентских выборов 2017 года основывался на публикациях американского журнала "Mother Jones", связанного с Джорджем Соросом. Затем албанские СМИ "раскручивали" тезис о том, что Москва якобы стоит за деструктивными действиями оппозиции и дирижирует всеми балканскими протестными акциями. Вынуждены констатировать, что обвинение в отсутствие каких-либо доказательств – распространенная практика СМИ, подконтрольных лояльным США политическим силам", - сообщил МИД.
По оценке ведомства, "усиление антироссийской риторики в контексте внутриполитических распрей в Албании – очередное подтверждение готовности местных властей и подконтрольных им изданий следовать канонам развернутой против России информационной кампании в глобальном масштабе".
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При этом используется весь арсенал "разработанных Западом инструментов: от вбросов неподтвержденной фактами информации о финансировании политиков и кампаний до тезисов о вмешательстве российских спецслужб в политические процессы других стран", добавили в министерстве.
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МедиавойныМИД РФАлбанияРоссия
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