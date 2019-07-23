В ГД указали на недостатки проекта об идентификации пользователей e-mail

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Предложенный членами Совета Федерации механизм ограничения пересылки запрещенной информации в РФ может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение права граждан на тайну личной переписки, считает глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

Члены Совета Федерации внесли во вторник в Госдуму законопроект, обязывающий организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.

Предусматривается, что e-mail сервисы должны ограничивать передачу таких сообщений в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Законопроект также предусматривает, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.

Как отметил Левин, в пояснительной записке авторы говорят о важности предлагаемых мер для противодействия распространению заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры.

"В то же время обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституций права граждан на тайну личной переписки", - сказал Левин журналистам.

Кроме того, по его словам, предлагаемая норма ущемляет права тех, кто использует электронные сервисы через точки коллективного доступа и не имеет собственного мобильного телефона. Левин отметил, что такая ситуация возможна в труднодоступных районах страны.