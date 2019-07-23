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РИА Новости

В ГД указали на недостатки проекта об идентификации пользователей e-mail

Вчера, 17:24
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CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Предложенный членами Совета Федерации механизм ограничения пересылки запрещенной информации в РФ может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение права граждан на тайну личной переписки, считает глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.
Члены Совета Федерации внесли во вторник в Госдуму законопроект, обязывающий организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.
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Вчера, 17:07
Идентификация пользователей e-mail: за и против В Госдуму внесен законопроект об идентификации пользователей электронной почты. Эксперты в эфире радио Sputnik прокомментировали документ.
Предусматривается, что e-mail сервисы должны ограничивать передачу таких сообщений в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Законопроект также предусматривает, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.
Как отметил Левин, в пояснительной записке авторы говорят о важности предлагаемых мер для противодействия распространению заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры.
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12 июля, 10:55
Мнение: Google использует личные данные пользователей с двойными целямиКомпания Google признала, что ее специалисты прослушивают команды пользователей голосовому помощнику. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.
"В то же время обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституций права граждан на тайну личной переписки", - сказал Левин журналистам.
Кроме того, по его словам, предлагаемая норма ущемляет права тех, кто использует электронные сервисы через точки коллективного доступа и не имеет собственного мобильного телефона. Левин отметил, что такая ситуация возможна в труднодоступных районах страны.
"Также необходимо предусмотреть защиту интересов российских компаний, предоставляющих услуги электронной почты и исключить создание для них неравного положения с зарубежными конкурентами на рынке таких услуг", - сказал глава думского комитета.
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Вчера, 15:38
В "Мегафоне" прокомментировали идею идентификации пользователей e-mail
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Леонид ЛевинСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
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