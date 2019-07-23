В партии Бойко заявили о фальсификациях на выборах в Донецкой области

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что попытки фальсификации результатов голосования на 49-м округе в Донецкой области продолжаются и ситуация уже стала "критической".
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" занимает второе место, так как набрала 13,6% голосов, свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 95,01% протоколов. Больше всего избирателей поддерживают партию в Донецкой и Луганской областях. Ранее "Оппозиционная платформа" уже заявляла о попытках фальсификаций при подсчете голосов на 49-м округе.
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"На 49 избирательном округе Донецкой области отдельными членами окружной избирательной комиссии продолжаются попытки фальсификации результатов народного волеизъявления. С процессом подсчета голосов сложилась критическая ситуация", - говорится в сообщении на сайте партии.
В партии добавили, что "вопреки действующему законодательству Украины члены комиссии блокируют процедуру установления итогов голосования". По их данным, под разными "надуманными предлогами" члены комиссии принимают решения о полном пересчете голосов на более чем 20 избирательных комиссиях, "пытаются помешать" работе наблюдателей, журналистов и доверенных лиц кандидатов, "осуществляют попытки утаить подсчет голосов путем смены помещения для такого подсчета".
В партии напомнили, что препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий, документов, а также фальсификация избирательных протоколов, согласно УК Украины, каждое из этих правонарушений карается максимальным сроком до 3 лет лишения свободы.
"Победители уже обратились в правоохранительные органы. Сейчас именно к этому округу приковано внимание всех телевизионных каналов, за ситуацией выехали следить наблюдатели от ОБСЕ и других международных организаций (которые будут следить за объявленным вами повторным подсчетом). Абсолютно все ваши действия с избирательной документацией и показания зафиксированы на видео", - добавили в партии, обращаясь к членам избирательной комиссии.