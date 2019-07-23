Пожар в магазине в уральском селе локализовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Пожар в магазине в селе Косулино Белоярского городского округа Свердловской области локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре поступила в 14.40 (12.40 мск). Отмечалось, что горит кровля отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Пятерочка" на улице Ленина на 500 квадратных метрах, потом площадь возросла до тысячи "квадратов". Из-за высокой температуры произошло обрушение кровли.

"Угроза распространения огня в селе Косулино ликвидирована, в 16.36 (14.36 мск) огонь локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, перехода огня на рядом расположенные жилые постройки не допущено. В тушении пожара задействованы 10 единиц пожарной техники, 40 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда поселка Рассоха", - говорится в сообщении.