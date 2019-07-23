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РИА Новости

В уральском селе магазин горит на тысяче "квадратов"

Вчера, 14:36
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Здание магазина загорелось на площади в одну тысячу квадратных метров в Белоярском городском округе Свердловской области, произошло обрушение кровли здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В селе Косулино горит отдельно стоящее здание магазина на улице Ленина. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, из-за высокой температуры произошло обрушение кровли магазина. Борьбу с огнем ведут 27 человек и девять единиц техники.
Как говорится в сообщении ГУМЧС по региону, пожарные принимают меры к недопущению распространения огня на рядом расположенные жилые дома. На момент возникновения возгорания в магазине покупателей не было, работники эвакуировались до прибытия пожарных. Информации о пострадавших не поступало.
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