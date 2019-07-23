Жителей Германии, Франции и Швейцарии предупредили о рекордной жаре

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019

ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Рекордная жара с температурой до 40 градусов Цельсия ожидается на этой неделе в ряде европейских государств, в том числе в Германии, Бельгии, Голландии, Франции и Швейцарии, сообщает во вторник Всемирная метеорологическая организация.

"Многие районы Европы на этой неделе столкнутся с новой волной жары. Как ожидается, будет установлено много новых рекордов, поскольку температура воздуха обещает подняться до 40 градусов Цельсия в среду и в четверг в ряде районов Германии, в Бельгии, Голландии и Люксембурге", - заявили в организации, добавив, что температурные рекорды ожидаются и во Франции и Швейцарии.

В Испании и Португалии также объявлена повышенная угроза в связи с высокими температурами и возможными лесными пожарами.

Ранее метеорологическая служба Meteo France сообщала , что специалисты прогнозируют начало новой волны жары в Европе, в частности, температура в Париже в ближайшие дни может превысить 40 градусов. Причиной очередной волны жары стали массы горячего и сухого воздуха с Пиренейского полуострова.

Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометра в ряде регионах страны поднимался выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень метеоопасности. Были побиты температурные рекорды.