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РИА Новости

Жителей Германии, Франции и Швейцарии предупредили о рекордной жаре

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Рекордная жара с температурой до 40 градусов Цельсия ожидается на этой неделе в ряде европейских государств, в том числе в Германии, Бельгии, Голландии, Франции и Швейцарии, сообщает во вторник Всемирная метеорологическая организация.
"Многие районы Европы на этой неделе столкнутся с новой волной жары. Как ожидается, будет установлено много новых рекордов, поскольку температура воздуха обещает подняться до 40 градусов Цельсия в среду и в четверг в ряде районов Германии, в Бельгии, Голландии и Люксембурге", - заявили в организации, добавив, что температурные рекорды ожидаются и во Франции и Швейцарии.
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Ранее метеорологическая служба Meteo France сообщала, что специалисты прогнозируют начало новой волны жары в Европе, в частности, температура в Париже в ближайшие дни может превысить 40 градусов. Причиной очередной волны жары стали массы горячего и сухого воздуха с Пиренейского полуострова.
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Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометра в ряде регионах страны поднимался выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень метеоопасности. Были побиты температурные рекорды.
Метеорологи в Бельгии также бьют тревогу, ожидая очередных рекордных показателей жары на этой неделе. Согласно обнародованному прогнозу, столбик термометра будет расти с показаний в 27-30 градусов, в зависимости от региона, в понедельник до 34-40 в четверг. Предупреждение о предстоящей жаре опубликовал даже правительственный кризисный центр.
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