Прокуратура проводит проверку после падения вертолета в Адыгее

СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после падения вертолета Ми-2 в Адыгее, в результате которого пилот попал в больницу, сообщил РИА Новости представитель Южной транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2, принадлежащий ООО "Трансхимавиасеверская", потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи в ауле Панахес. Пилот вертолета травмирован, его госпитализировали в Энемскую центральную районную больницу.

"Организовано проведение проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Адыгее", - сообщили в прокуратуре.