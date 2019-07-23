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РИА Новости

Прокуратура проводит проверку после падения вертолета в Адыгее

Вчера, 14:03
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СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после падения вертолета Ми-2 в Адыгее, в результате которого пилот попал в больницу, сообщил РИА Новости представитель Южной транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2, принадлежащий ООО "Трансхимавиасеверская", потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи в ауле Панахес. Пилот вертолета травмирован, его госпитализировали в Энемскую центральную районную больницу.
"Организовано проведение проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Адыгее", - сообщили в прокуратуре.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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