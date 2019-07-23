В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата

КАЛИНИНГРАД, 23 июл - РИА Новости. Жительница города Зеленоградска Калининградской области, не обнаружившая на кладбище могилу своего брата, пытается через суд взыскать с ритуальной службы компенсацию, сообщила пресс-служба Зеленоградского районного суда.
Согласно материалам дела, в ноябре 2007 года скончался брат истицы, который был захоронен ритуальной службой МУП "Благоустройство" города Немана на городском кладбище. На могиле был установлен крест и фотография умершего, с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и смерти. Однако спустя некоторое время женщина приехала на кладбище и не обнаружила могилу брата.
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"На месте предполагаемого захоронения отсутствовал крест с указанием имени погребенного, номера захоронения. При этом рядом с предполагаемым захоронением находится ряд обезличенных могил. Истицей в адрес ответчика была направлена претензия, которая не была удовлетворена. Пострадавшая просит взыскать с ритуального службы компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 14 августа 2019 года.