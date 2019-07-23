В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата

Уйти красиво: в похоронное дело пришла мода Как поступить с умершим – похоронить в земле или сжечь? Любой ответ будет неправильным: земли давно на всех не хватает, а при сжигании выделяется слишком много углекислого газа. Человечество лихорадочно ищет новые варианты, потому что каждый год в мире появляется почти 58 миллионов новых покойников.