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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московские композиты применены для защиты элементов тепловозов РЖД

Вчера, 10:08
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В конструкциях локомотивных и стационарных антенн поездной, станционной и маневровой систем радиосвязи "Российских железных дорог" применены стеклопластиковые композитные изделия производства московского "Нанотехнологического Центра Композитов" ("НЦК"), сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
Стеклопластиковые композитные элементы в конструкциях антенн тепловозов защищают их от внешних воздействий. Таким образом, элементы не подвержены коррозии и не теряют своих свойств под воздействием ультрафиолета.
"Композитные материалы имеют большой диапазон применения – от городской среды до ЭВМ. Москва создала благоприятные условия для работы в городе современных предприятий, разработки которых успешно используются как в России, так и за рубежом. Это стало возможным в том числе благодаря мерам правительственной поддержки. Например, компания "НЦК" является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва" и экономит до 47% от суммы всех обязательных платежей", – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Компания "НЦК" решает задачи в сфере производства изделий из полимерных композиционных материалов. Основу ассортимента продукции НЦК составляют: автокомпоненты, композитные профили и арматура, фюзеляжи БПЛА, мобильные дорожные покрытия, стеклопластиковые перильные ограждения, опоры ЛЭП, оросители и водоуловители для градирен, стеклопластиковые водоотводные лотки, тактильные индикаторы, фибра в бетон и асфальт, химостойкие трубы, а также широкая номенклатура изделий из стеклопластика и углепластика, производимая по индивидуальным заказам.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыРЖДАлександр ПрохоровМосква
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