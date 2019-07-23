Московские композиты применены для защиты элементов тепловозов РЖД

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В конструкциях локомотивных и стационарных антенн поездной, станционной и маневровой систем радиосвязи "Российских железных дорог" применены стеклопластиковые композитные изделия производства московского "Нанотехнологического Центра Композитов" ("НЦК"), сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Стеклопластиковые композитные элементы в конструкциях антенн тепловозов защищают их от внешних воздействий. Таким образом, элементы не подвержены коррозии и не теряют своих свойств под воздействием ультрафиолета.

"Композитные материалы имеют большой диапазон применения – от городской среды до ЭВМ. Москва создала благоприятные условия для работы в городе современных предприятий, разработки которых успешно используются как в России, так и за рубежом. Это стало возможным в том числе благодаря мерам правительственной поддержки. Например, компания "НЦК" является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва" и экономит до 47% от суммы всех обязательных платежей", – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.