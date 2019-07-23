СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины

КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министром Украины в новом правительстве может стать бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на источники в партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос".

Партия "Голос", по предварительным данным, проходит в Верховную раду, набрав около 6% голосов. Президент Украины Владимир Зеленский, чья партия "Слуга народа" по итогам выборов получит большинство мест в Раде, пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции. Позднее руководитель избирательной кампании "Голоса" Юлия Клименко заявила, что Вакарчук может претендовать на пост премьера.

"Премьером может стать Рашкован… "Слуга народа" претендует на четыре-пять ключевых постов в кабинете министров", - говорится в сообщении издания.

По его данным, на должность вице-премьера предлагается кандидатура главы Волынского областного совета Игоря Палицы. Партия "Голос" рассчитывает, что ее представитель возглавит министерство финансов.

Отмечается, что вероятным спикером Рады источники называют лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.