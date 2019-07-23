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РИА Новости

СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины

Вчера, 09:59
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© Міністерство фінансів УкраїниПредставитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован
Представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован
© Міністерство фінансів України
Представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министром Украины в новом правительстве может стать бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на источники в партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос".
Партия "Голос", по предварительным данным, проходит в Верховную раду, набрав около 6% голосов. Президент Украины Владимир Зеленский, чья партия "Слуга народа" по итогам выборов получит большинство мест в Раде, пригласил Вакарчука обсудить возможность создания коалиции. Позднее руководитель избирательной кампании "Голоса" Юлия Клименко заявила, что Вакарчук может претендовать на пост премьера.
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"Премьером может стать Рашкован… "Слуга народа" претендует на четыре-пять ключевых постов в кабинете министров", - говорится в сообщении издания.
По его данным, на должность вице-премьера предлагается кандидатура главы Волынского областного совета Игоря Палицы. Партия "Голос" рассчитывает, что ее представитель возглавит министерство финансов.
Отмечается, что вероятным спикером Рады источники называют лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 92,7% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,12%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,03%. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,19%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,14%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,87%.
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Досрочные выборы в РадуСвятослав ВакарчукВладимир ЗеленскийВ мире
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