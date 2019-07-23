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РИА Новости

Помпео выразил надежду на скорое возобновление переговоров с КНДР

Вчера, 04:53
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вашингтон надеется возобновить переговоры с Пхеньяном на рабочем уровне через пару недель, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы надеемся, что обсуждения на рабочем уровне начнутся через пару недель. Северокорейцы должны выполнить обещание, которое дал председатель Ким (Чен Ын). Он пообещал, что он проведет денуклеаризацию в своей стране. Они должны принять решение, что они готовы пойти выполнить это", - сказал Помпео в интервью радиостанции IHeartMedia.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что добился прогресса на переговорах с КНДР. Также он отмечал, что временные рамки для договоренностей с Пхеньяном не важны.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в конце июня в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Они пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Президент США заявил, что на встрече договорился с северокорейским лидером о создании специальных групп переговорщиков, которые должны начать работать в течении двух-трех недель после встречи.
Одна нога здесь, другая – там. Как один Трамп две Кореи прикормил
1 июля, 18:55
Одна нога здесь, другая – там. Как один Трамп две Кореи "прикормил"Президенты США в этот буферный перешеек между Севером и Югом уже наведывались. Но 45-й первым из них переступил черту и, если называть вещи своими именами, лично вторгся в пределы КНДР.
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Майк ПомпеоКНДРСШАВ мире
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