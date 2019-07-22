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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Адвокат Вышинского не связывает возможность освобождения с "делом моряков"

Вчера, 18:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский не связывает его возможное освобождение с обещанием украинского президента Владимира Зеленского вернуть моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы РФ.
В воскресенье Зеленский заявил, что в ближайшее время надеется на возвращение украинских моряков. При этом ранее он заявлял, что Киев готов обменять Вышинского на Олега Сенцова, арестованного в РФ за подготовку теракта в Крыму.
"Я не могу связывать одно с другим. Это дело настолько политизировано", - заявил РИА Новости Доманский.
Он отметил, что "сверхполитизация этого дела может привести к негативным последствиям". "Меня больше интересуют не журналистские вопросы, а юридические, которые связаны с рассмотрением дела по существу. Меня не только интересуют вопросы, связанные с изменением меры пресечения (Вышинскому), меня еще интересуют те вопросы, которые нам необходимы для получения оправдательного приговора", - отметил адвокат.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКирилл ВышинскийРоссияУкраинаВ мире
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