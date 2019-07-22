Фермерам в Подмосковье выделят 63,5 млн рублей в рамках "Агростартапа"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прием документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов "Агростартап" на общую сумму 63,5 миллиона рублей стартовал в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На гранты "Агростартап" предусмотрено 63,5 миллиона рублей. Срок приема заявок на участие в конкурсе заканчивается 22 августа", - цитирует пресс-служба слова министра Андрея Разина.

Отмечается, что максимальный размер грантов "Агростартап" — 3 миллиона рублей для фермерских хозяйств, зарегистрированных в этом году. В свою очередь участники сельскохозяйственных кооперативов могут получить до 4 миллионов рублей.