Наблюдатели из США обратили внимание на проблему голосования в Донбассе

"Необходимо первоочередно решить проблему тех, кто не может проголосовать, потому что живет на оккупированных территориях", - заявил Дракмен.

Он также сказал, что наблюдатели от института зафиксировали проблему существования кандидатов-клонов. Также рекомендуется урегулировать вопрос голосования за кандидатов в одномандатных избирательных округах для избирателей, которые изменили место голосования.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 42,62% протоколов, партия Зеленского набирает 42,31%, сохраняя значительный отрыв от партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,79%). Третье место занимает партия бывшего президента Порошенко (8,7%), далее идет "Батькивщина" (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (6,39%). Согласно данным трети подсчитанных протоколов, кандидаты от президентской партии "Слуга народа" выигрывают в 117 одномандатных округах, еще в 51 округе побеждают самовыдвиженцы, что теоретически дает возможность получить в парламенте большинство и создать правительство самостоятельно, не формируя коалицию с другими силами.