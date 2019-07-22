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РИА Новости

Наблюдатели из США обратили внимание на проблему голосования в Донбассе

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
© РИА Новости / Стрингер
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Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Наблюдатели от Международного республиканского института США рекомендуют украинским властям решить проблему голосования жителей неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе, заявил в понедельник представитель института Майкл Дракмен.
"Необходимо первоочередно решить проблему тех, кто не может проголосовать, потому что живет на оккупированных территориях", - заявил Дракмен.
Он также сказал, что наблюдатели от института зафиксировали проблему существования кандидатов-клонов. Также рекомендуется урегулировать вопрос голосования за кандидатов в одномандатных избирательных округах для избирателей, которые изменили место голосования.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 42,62% протоколов, партия Зеленского набирает 42,31%, сохраняя значительный отрыв от партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,79%). Третье место занимает партия бывшего президента Порошенко (8,7%), далее идет "Батькивщина" (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (6,39%). Согласно данным трети подсчитанных протоколов, кандидаты от президентской партии "Слуга народа" выигрывают в 117 одномандатных округах, еще в 51 округе побеждают самовыдвиженцы, что теоретически дает возможность получить в парламенте большинство и создать правительство самостоятельно, не формируя коалицию с другими силами.
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Досрочные выборы в РадуДонбассВ мире
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