На жительницу Кубани завели дело за контрабанду средств для похудения

СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде возбуждено в отношении жительницы Кубани, получившей по почте из Казахстана для продажи почти три килограмма запрещённых в России препаратов для похудения, сообщает Краснодарская таможня.

По данным ведомства, сотрудники Краснодарской таможни совместно с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю выявили международное почтовое отправление из Казахстана в адрес жительницы Кубани.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в посылке массой 2,8 килограмма были обнаружены различные биологически активные добавки и препараты, используемые для похудения, которые женщина, по ее словам, планировала реализовать через социальные сети, где товар пользовался большим спросом, поскольку запрещен к свободной продаже", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам экспертизы, препараты содержат сильнодействующее вещество "Сибутрамин" общей массой около 500 граммов, перемещение которого через таможенную границу ограничено законодательством Российской Федерации.

Также при проведении обыска дома у женщины в большом количестве были обнаружены различные биологически активные добавки и препараты, используемые для похудения, а также пустые бланки рецептов с печатями врача, отмечает ведомство. Изъятые в ходе обыска препараты направлены на исследование.