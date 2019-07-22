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РИА Новости

На жительницу Кубани завели дело за контрабанду средств для похудения

Вчера, 14:33
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СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде возбуждено в отношении жительницы Кубани, получившей по почте из Казахстана для продажи почти три килограмма запрещённых в России препаратов для похудения, сообщает Краснодарская таможня.
По данным ведомства, сотрудники Краснодарской таможни совместно с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю выявили международное почтовое отправление из Казахстана в адрес жительницы Кубани.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий в посылке массой 2,8 килограмма были обнаружены различные биологически активные добавки и препараты, используемые для похудения, которые женщина, по ее словам, планировала реализовать через социальные сети, где товар пользовался большим спросом, поскольку запрещен к свободной продаже", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что по результатам экспертизы, препараты содержат сильнодействующее вещество "Сибутрамин" общей массой около 500 граммов, перемещение которого через таможенную границу ограничено законодательством Российской Федерации.
Также при проведении обыска дома у женщины в большом количестве были обнаружены различные биологически активные добавки и препараты, используемые для похудения, а также пустые бланки рецептов с печатями врача, отмечает ведомство. Изъятые в ходе обыска препараты направлены на исследование.
"В отношении жительницы Кубани Краснодарской таможней было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда сильнодействующих веществ, связанная с незаконным перемещением через государственную границу Российской Федерации". Если вина женщины будет доказана, ей грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет", - сказал исполняющий обязанности начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Краснодарской таможни Максим Гинкул, слова которого приводятся в сообщении.
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МВД РоссииКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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