У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 10.06 по времени UTC (13.06 мск). Эпицентр располагался в 232 километрах к востоку от населенного пункта Амахай (провинция Малуку на юго-востоке страны). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.