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РИА Новости

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Вчера, 13:54
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 10.06 по времени UTC (13.06 мск). Эпицентр располагался в 232 километрах к востоку от населенного пункта Амахай (провинция Малуку на юго-востоке страны). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
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