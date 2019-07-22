В Самаре ликвидировали нарколабораторию

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции при поддержке отряда спецназа "Гром" задержали двух человек в Самаре, которые оборудовали нарколабораторию в гаражах и продавали наркотики через интернет, при обысках у них изъяли более 20 килограмм синтетических наркотиков и еще 120 килограммов прекурсоров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В гаражных боксах они оборудовали нарколабораторию, а также место для хранения и фасовки смертоносного товара. При обыске указанных помещений обнаружено лабораторное оборудование. Изъято более 20 килограммов синтетических наркотиков и свыше 120 килограммов прекурсоров для их изготовления, что подтверждено проведенной экспертизой", - рассказала Волк.

Наркотики мужчины продавали в Центральном и Приволжском федеральных округах через интернет-магазин.