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РИА Новости

В Самаре ликвидировали нарколабораторию

Вчера, 12:35
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции при поддержке отряда спецназа "Гром" задержали двух человек в Самаре, которые оборудовали нарколабораторию в гаражах и продавали наркотики через интернет, при обысках у них изъяли более 20 килограмм синтетических наркотиков и еще 120 килограммов прекурсоров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В гаражных боксах они оборудовали нарколабораторию, а также место для хранения и фасовки смертоносного товара. При обыске указанных помещений обнаружено лабораторное оборудование. Изъято более 20 килограммов синтетических наркотиков и свыше 120 килограммов прекурсоров для их изготовления, что подтверждено проведенной экспертизой", - рассказала Волк.
ФСБ России пресекла деятельность преступной группы по производству и сбыту особо крупных партий синтетических наркотических средств на территории Калужской области. 13 июня 2019
13 июня, 12:01
В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории
Наркотики мужчины продавали в Центральном и Приволжском федеральных округах через интернет-магазин.
Один из задержанных оказался местным жителем, а его сообщник - гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Сейчас они находятся под стражей.
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Ирина ВолкСамараПроисшествия
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