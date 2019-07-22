В Афганистане при авиаударе погибли не менее восьми человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По меньшей мере восемь мирных жителей погибли и шесть получили ранения в результате авиаудара в провинции Логар на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Глава округа Бараки Барак в провинции Логар Ваис Абдул Рахимзай сообщил, что авиаудар, жертвами которого стали восемь человек, был нанесен в воскресенье ночью.
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В свою очередь, представитель полиции Логара сообщил РИА Новости, что авиаудар был нанесен международной коалицией в Афганистане. По его словам, целью авиаудара были боевики радикального движения "Талибан". Он добавил, что была создана комиссия для проверки информации о жертвах среди гражданского населения.
США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.