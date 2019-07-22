В Нижегородской области неизвестные пытались похитить водонапорную башню

Сообщение о том, что на территории одного из бывших детских лагерей неизвестные распиливают водонапорную башню, поступило в отдел полиции Павловского района от жителей поселка Тумботино.

"Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции с поличным задержали троих ранее не судимых жителей Нижнего Новгорода в возрасте от 44 до 47 лет. Они рассказали, что свалили десятиметровую водонапорную башню и пытались разрезать ее, чтобы потом сдать в пункт приема металлолома, а деньги поделить между собой", - говорится в сообщении ведомства.