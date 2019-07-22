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РИА Новости

В Нижегородской области неизвестные пытались похитить водонапорную башню

Вчера, 11:02
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижегородской области задержали троих мужчин, пытавшихся распилить на металлолом водонапорную башню высотой 10 метров, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.
Сообщение о том, что на территории одного из бывших детских лагерей неизвестные распиливают водонапорную башню, поступило в отдел полиции Павловского района от жителей поселка Тумботино.
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"Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции с поличным задержали троих ранее не судимых жителей Нижнего Новгорода в возрасте от 44 до 47 лет. Они рассказали, что свалили десятиметровую водонапорную башню и пытались разрезать ее, чтобы потом сдать в пункт приема металлолома, а деньги поделить между собой", - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Согласно УК РФ, злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.
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