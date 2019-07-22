Пресс-конференция к 75-летию дипотношений между Россией и Сирией

Участники:
- экс-посол СССР и Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Александр ЗОТОВ;
- председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей ГАВРИЛОВ;
- сопредседатель Российского комитета солидарности с народами Сирии и Ливии Олег ФОМИН.
Также к участию приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад ХАДДАД.
В июле текущего года исполняется 75 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Сирией. В ходе мероприятия будет освещен исторический опыт сотрудничества между нашими странами, подняты актуальные вопросы и обозначены перспективы взаимоотношений.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- экс-посол СССР и Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Александр ЗОТОВ;
- председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей ГАВРИЛОВ;
- сопредседатель Российского комитета солидарности с народами Сирии и Ливии Олег ФОМИН.
Также к участию приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад ХАДДАД.
В июле текущего года исполняется 75 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Сирией. В ходе мероприятия будет освещен исторический опыт сотрудничества между нашими странами, подняты актуальные вопросы и обозначены перспективы взаимоотношений.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/