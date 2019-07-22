Пресс-конференция к 75-летию дипотношений между Россией и Сирией

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24 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Россия и Сирия: 75 лет дипломатических отношений".