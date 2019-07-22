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РИА Новости

Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:53
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее сообщалось, что контактная группах на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля. В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 18 нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило семь раз", - сказал представитель ведомства.
При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы пять населенных пунктов республики.
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