Украинские пограничники приостановят работу КПП "Майорское" в Донбассе

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе не будет осуществлять пропуск граждан в понедельник, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что на КПП "Майорское" приостановили пропуск людей, так как 150 метрах от пункта пропуска обнаружили мину. Позже работу КПП восстановили.

"В связи с сохранением взрывоопасной ситуации у КПП "Майорское" завтра, 22 июля, дорожный коридор "Горловка-Бахмут" функционировать не будет, пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться", - говорится в сообщении на странице в Facebook

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в район разведения сил в Станице Луганской сообщил, что Киев начнет восстанавливать мост в этом районе после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь. В самопровозглашенной ЛНР заявили, что любые односторонние действия Киева по ремонту моста на КПП "Станица Луганская" будут восприниматься как акт агрессии.