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РИА Новости

Украинские пограничники приостановят работу КПП "Майорское" в Донбассе

03:49
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе не будет осуществлять пропуск граждан в понедельник, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что на КПП "Майорское" приостановили пропуск людей, так как 150 метрах от пункта пропуска обнаружили мину. Позже работу КПП восстановили.
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"В связи с сохранением взрывоопасной ситуации у КПП "Майорское" завтра, 22 июля, дорожный коридор "Горловка-Бахмут" функционировать не будет, пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться", - говорится в сообщении на странице в Facebook.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в район разведения сил в Станице Луганской сообщил, что Киев начнет восстанавливать мост в этом районе после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь. В самопровозглашенной ЛНР заявили, что любые односторонние действия Киева по ремонту моста на КПП "Станица Луганская" будут восприниматься как акт агрессии.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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